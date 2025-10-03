Fachada da CDL Goiânia, no Setor Oeste. (Divulgação/CDL Goiânia)\nEm um mercado cada vez mais concorrido, empresários buscam opções estratégicas para se diferenciar no mercado e conseguir mais clientes. Pensando em ajudar o setor, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Goiânia tem vários projetos, que vão de negociação de dívidas a promoção de cursos, além de atuação junto ao Poder Público. Com esse apoio, associados afirmam que quase metade de seu faturamento está ligada aos programas oferecidos.\nUm dos serviços oferecidos pela CDL Goiânia é o Zera Dívidas - iniciativa que busca facilitar a negociação entre consumidores e empresas credoras. O sistema opera de forma online e gratuita, permitindo um diálogo direto entre as partes. A primeira fase da plataforma está ativa, mas disponível apenas para a adesão de lojistas. Posteriormente, será aberta para a população poder negociar.