O clima de Natal já chegou aos shoppings de Goiânia e Aparecida. Os centros de compras anunciaram sorteios de automóveis, caminhonete, motos e vales-compra, além da distribuição de vários brindes entre os clientes que fizerem suas compras neste fim de ano, como panetones e objetos de decoração. Eles apostam em um crescimento de dois dígitos nas vendas para este Natal, por conta do bom desempenho ao longo do ano e da chegada de novas operações.\nO Flamboyant Shopping está investindo mais de R$ 4 milhões na campanha de Natal deste ano. O centro de compras irá sortear uma Rampage Big Horn entre os clientes que comprarem mais de R$ 600 até o próximo dia 5 de janeiro nas lojas que participam da promoção. A partir do dia 1º de dezembro, o shopping também realiza uma campanha no formato compre e ganhe: os clientes que comprarem acima de R$ 1,2 mil serão presenteados com um choco pane da marca Chocolat du Jour.