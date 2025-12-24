O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) editou decreto para fixar o salário mínimo em R$ 1.621 a partir de 1º de janeiro de 2026. O ato foi publicado no DOU (Diário Oficial da União) desta quarta-feira (24).\nA cifra corresponde a um valor mínimo de R$ 54,04 por dia e R$ 7,37 por hora.\nO novo valor do piso teve reajuste de 6,79% em relação ao praticado atualmente (R$ 1.518).\nApesar do aumento, o patamar ficou abaixo do que o próprio governo projetava. No fim de novembro, o Executivo já havia reduzido a previsão de R$ 1.631 para R$ 1.627, devido à expectativa de que a inflação ficasse menor do que o estimado inicialmente. Mesmo assim, o governo previa uma variação de preços de 4,54%, e o resultado efetivo foi ainda menor.\nSalário mínimo será de R$ 1.621 em 2026, confirma governo; veja o que muda com valor