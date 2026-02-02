Com o déficit da capacidade estática de armazenagem na região e em Goiás, resultado de um conjunto de fatores, o setor é um dos que terá medidas específicas no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). O FCO Armazenagem, crédito para investimentos em ampliação, modernização, reforma e construção de armazéns, será um dos programas do fundo com prioridades e condições diferenciadas. Já existem diversos projetos elaborados nessa modalidade, com operações já contratadas por meio do FCO. Além do fundo, outra importante linha de crédito para atender estas demandas é o PCA – Programa de Construção e Ampliação de Armazéns, do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Para Leandro Reis Bernardes, CEO da Prátika Empresarial, consultor especializado em captação de recursos e diretor da Acieg (Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás), o setor é um dos gargalos do agronegócio. E entre eles, menciona a insuficiência de infraestrutura, ou seja, de um quantitativo adequado de armazéns e em locais pontuais para melhor logística, as dificuldades de acesso ao crédito e o custo do financiamento – principalmente por estes projetos demandarem altos investimentos.O déficit de armazenagem é agravado ainda, segundo o consultor, por limitações na infraestrutura energética — fundamental para a operação de silos e armazéns. Cita ainda o ritmo de crescimento da produção agrícola que é superior à expansão da capacidade de armazenagem, entre outros.“A ampliação da infraestrutura de armazenagem é estratégica para garantir maior estabilidade econômica aos produtores, pois reduz a dependência de venda imediata da produção, melhora a logística e oferece maior segurança financeira em cenários de volatilidade de preços e oscilações na oferta de grãos”, analisa ele.Atualmente, o Brasil apresenta um déficit superior a 120 milhões de toneladas na capacidade estática de armazenagem de grãos. Na região Centro-Oeste, esse déficit é estimado em cerca de 75,8 milhões de toneladas, enquanto em Goiás o déficit de armazenagem gira em torno de 16 milhões de toneladas, o que evidencia a urgência de investimentos estruturantes neste setor.