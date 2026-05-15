Histórias que inspiram a viver melhor e ter êxito ao empreender vão ser compartilhadas nesta sexta-feira (15) e no sábado (16), no Passeio das Águas Shopping, no Delas – Mulher de Negócios. Na programação, 16 horas de conteúdo qualificado, reunindo especialistas e relatos de experiências que estimulam reflexões e decisões.\n“O sucesso não nasce só de grandes ideias ou de motivação; ele nasce da disciplina de continuar, aprender e se reinventar todos os dias”, indica Gue Oliveira, cabeleireira, empresária, escritora e influenciadora digital que se tornou fenômeno mundial, atraindo milhões de seguidores com o quadro Transformação às Cegas, lançado durante a pandemia de Covid-19.\n“Minha principal dica é: autenticidade gera autoridade. Não adianta tentar parecer perfeita o tempo inteiro. O que realmente aproxima é mostrar valores, bastidores, consistência e verdade no que você entrega”, adianta Dani Amaral, que perdeu os braços ainda criança em acidente com máquina agrícola e passou a usar as pernas e os pés para ter autonomia, numa reinvenção que a projetou nas redes sociais.