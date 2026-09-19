O ecossistema iFood movimentou R$ 2,5 bilhões em Goiás no ano passado, um crescimento de 25,7% em relação à 2024, o quinto maior incremento entre os estados que operam com a plataforma no País, segundo a pesquisa Impacto Socioeconômico do iFood, realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O número de pedidos feitos pelos usuários da plataforma no estado também cresceu 23% no último ano. Toda essa movimentação econômica correspondeu a 0,64% do PIB goiano, uma das maiores do País.\nDurante a terceira edição do iFood Move, maior evento desse ecossistema na América Latina, que terminou na quinta-feira (17), em São Paulo, a plataforma apresentou os números atualizados de seu impacto socioeconômico em Goiás. O relatório da Fipe revela a dimensão do Efeito iFood no estado e seu papel como força relevante na economia do Centro-Oeste.