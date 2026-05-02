A maior parte das empresas ainda pratica prazos de 120 meses no financiamento direto aos clientes. Juliana Oliveira, gerente de Relacionamento com o Cliente da Terral Incorporadora, informa que a modalidade é oferecida pela empresa há cerca de um ano. “Ao longo desse período, tivemos um crescimento gradual no interesse dos clientes, com aumento mais expressivo a partir do segundo semestre de 2025”, conta. Na Terral, o prazo máximo é de 120 meses, com taxa de 0,89% ao mês mais IPCA.\nSegundo ela, os clientes que optam pela modalidade buscam maior fluidez do que no financiamento bancário. Um ponto em comum entre eles está na dificuldade de enquadramento nos critérios atuais dos bancos, especialmente no que diz respeito à comprovação formal de renda e perfil de crédito exigido. “Observamos que a análise das instituições financeiras está mais criteriosa, não se limitando apenas à renda declarada, mas também ao histórico financeiro, comportamento de crédito e potencial do cliente, com a maior seletividade e restrição de recursos”, explica.