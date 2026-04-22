A proposta de reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais não é nova e chegou a ser aprovada há quase 40 anos, em uma comissão, no Congresso, ainda em 1987, durante a elaboração da Constituição Federal de 1988. Na época, a jornada era de 48 horas, regulamentadas em 1943, na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).\nEm junho de 1987, um anteprojeto propondo as 40 horas chegou a ser aprovado pela Comissão de Ordem Social da Constituinte. Mas os parlamentares acabaram optando pelo meio termo das 44 horas semanais. Agora, o presidente Lula já disse acreditar que o projeto de lei sobre o fim da escala 6x1 será aprovado até o final de maio.\nNa bancada goiana na Câmara dos Deputados, até integrantes da oposição ao governo federal apontam para a aprovação da proposta. Indicando uma grande chance de que a mudança passe na Casa, Ismael Alexandrino afirma ser contrário.