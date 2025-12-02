-Bones (1.3344509)\nBones Jr., conhecido como Dr. Colágeno, é de Iporá, cidade localizada na região oeste do estado e ficou conhecido por seus empreendimentos e parceria com Ana Hickmann na clínica Além do Olhar.\nAo POPULAR, Bones contou que seus pais são donos de uma fazenda em Iporá e quando era criança ele ajudava a colher pequi do pé para vender e ter seu próprio dinheiro. “Eu tinha essa veia empreendedora sem saber o que era empreendedorismo”, conta.\nHoje sua fazenda é voltada para agro e soja mas, antigamente, a produção de pequi era forte. “O primeiro dinheiro que ganhei foi realmente dessa forma. Meu pai falou ‘não vou te dar dinheiro mas você está vendo esses pequis aqui? Você pode arrumar um pessoal para colher, você colhe esse pequi aqui e o dinheiro que você arrecadar você faz o que você quiser’”, explica.