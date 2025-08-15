A queda da taxa de desemprego do Brasil foi acompanhada por reduções em 18 unidades da federação no segundo trimestre de 2025, na comparação com os três meses iniciais do ano.\nÉ o que apontam dados divulgados nesta sexta (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador ficou relativamente estável, sem variações estatisticamente significativas, em nove unidades da federação.\nCom novos empreendimentos, empregos na área se ampliaram em Goiás\nComo está o desempenho da economia em Goiás\nOs dados integram a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), que começou em 2012.\nNo Brasil, a taxa de desemprego recuou a 5,8% no segundo trimestre de 2025, após marcar 7% nos três meses até março. O resultado mais recente é o menor da série histórica.\nFoi a primeira vez que a taxa ficou abaixo de 6% no país na Pnad Contínua. O dado nacional já havia sido publicado pelo IBGE em 31 de julho.