O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) fará um leilão com 2.871 veículos no próximo dia 27. Os lances poderão ser feitos a partir das 9h. Segundo o órgão, serão leiloados carros e motos recuperáveis e sucatas aproveitáveis. O evento é realizado em parceria com a empresa Promarket Promoção de Eventos e Logística.\nDe acordo com o Detran-GO, serão disponibilizados veículos recolhidos aos pátios do Estado há mais de 60 dias. A medida atende às regras estabelecidas pela resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).\nTanto pessoas físicas quanto jurídicas poderão comprar os lotes classificados como recuperáveis. No entanto, as sucatas aproveitáveis só podem ser arrematadas por empresas regularmente inscritas e autorizadas a atuar na desmontagem e no comércio de peças usadas.