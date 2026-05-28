-Postos de combustíveis com gasolina barata (1.3415779)\nLongas filas se formaram em frente a um posto de combustíveis na Avenida 85, em Goiânia, nesta quinta-feira (28). No local, a gasolina era vendida de R$ 6,97 por R$ 4,72. O estabelecimento é um dos que aderiram à campanha Dia Livre de Impostos, na capital. Segundo os organizadores, outro posto localizado na região do Garavelo fará promoção semelhante após o meio-dia (veja vídeo acima).\nNo posto de Goiânia, a redução do valor foi de R$ 2,25, e o consumidor pagou quase 70% de desconto, equivalente ao imposto sobre o combustível. O evento em todo o Brasil é promovido pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em parceria com a CDL Jovem.\nEm Goiás, mais de 100 empresas aderiram à ação (veja lista de participantes no decorrer desta reportagem). Ao POPULAR, o presidente da CDL Jovem Goiânia, Igor Pacheco Leão, disse que esses descontos, referentes ao imposto, variam conforme os produtos e os estabelecimentos.