O ano de 2026 deve ser de transição sob o ponto de vista econômico no Brasil. Especialistas estimam uma desaceleração da economia, ainda como reflexo das altas taxas de juros, apesar da expectativa do início de uma queda da taxa Selic. A estimativa é que Goiás continue crescendo acima da média nacional, principalmente por causa da força do agronegócio, mas este ano exigirá uma adaptação estratégica das empresas por conta das novas regras da reforma tributária, como o início do fim dos incentivos fiscais.\nPara o economista Ildefonso Camargo Júnior, sócio proprietário da consultoria empresarial Valorimex, as perspectivas econômicas para 2026 revelam um cenário de transição, no qual o Brasil ainda enfrentará os impactos prolongados da política de juros elevados, enquanto Goiás destaca-se pela resiliência de sua base produtiva. Segundo ele, o ano deve ser de flexibilização gradual, com o desafio de controlar a inflação herdada de 2025, e de sinais de alívio na política monetária.