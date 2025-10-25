A digitalização da produção industrial ainda engatinha no Brasil. Em 2022, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) detectou que apenas 7% das empresas usavam tecnologias como inteligência artificial, prototipagem 3D e automação em todas as etapas da cadeia. Mas um estudo da Global Market Insights estima que o mercado em torno da Indústria 4.0 cresça 20% por ano até 2032, com uma movimentação de US$ 114,3 bilhões em produtos e serviços.\nIndústria 4.0 e sustentabilidade podem contribuir uma com a outra, principalmente quando o objetivo é atender aos critérios do conceito ESG (Ambiental, Social e Governança), termo usado para se referir a critérios de sustentabilidade, responsabilidade social e governança corporativa. A adoção destas tecnologias facilitam o cumprimento desses critérios, em especial o de sustentabilidade.