Depois de um forte aumento no preço do óleo diesel nos postos de combustível, desde o início desta semana, uma fiscalização do Procon Goiás em 22 distribuidoras de combustíveis que atuam no estado constatou que seis delas elevaram seus preços de venda sem apresentar justificativa, o que fez com que fossem autuadas. Para um consultor de postos ouvido pelo POPULAR, as companhias já estão balizando os preços de seus estoques pelo mercado global, impactado pelos efeitos da guerra no Irã, e a política de preços da Petrobras pode causar desabastecimento.\nDurante a operação desta terça-feira, os fiscais do Procon Goiás solicitaram as notas fiscais de compra e venda do diesel S10 e S500. O reajuste constatado pelo órgão foi de até R$ 2,25 por litro. Foi o caso de uma distribuidora, que comprava o óleo diesel por R$ 4,90 e vendia por R$ 5,30, no período de 13 de fevereiro a 10 de março, mas elevou o preço para R$ 7,55 ainda no dia 9 de março, sem comprovar o motivo.