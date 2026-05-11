Os goianos podem negociar cerca 2,8 milhões de dívidas dentro do Novo Desenrola Brasil, programa do governo federal que permite a negociação de débitos bancários e financeiros com descontos de até 90%, prazo de até quatro anos para pagar e juros reduzidos. Um levantamento da Serasa, feito em parceria com o instituto Opinion Box, mostrou que dívidas com instituições financeiras respondem por 27,62% dos 10,2 milhões de débitos de consumidores inadimplentes no estado.\nGoiás possui 2,68 milhões de pessoas inadimplentes, co m 10,2 milhões de débitos, que somam um total de R$ 18,5 bilhões. O programa, lançado pelo governo no último dia 4 de maio, também permite a negociação de dívidas com o Fies. Agora, as negociações acontecem diretamente entre o inadimplente e o banco onde ele contratou o crédito, sem intermediação do governo.