Documentos da Polícia Federal indicam que Daniel Vorcaro, do Banco Master, teria tido conhecimento antecipado de que seria alvo da operação que resultou em sua prisão. Ele foi preso na noite de 17 de novembro de 2025, quando se preparava para embarcar em um jato particular com destino a Malta.\nPara os investigadores, uma sequência de mensagens, anotações e movimentações encontradas no celular do ex-banqueiro revela que informações sigilosas sobre a investigação chegaram até ele nas semanas anteriores à ação policial.\nAs informações constam de relatório da PF enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal). A publicação dos documentos foi determinada pelo ministro André Mendonça a pedido de Edson Fachin, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), em meio à grave crise institucional na Corte.\nDepoimento de Vorcaro à PF é adiado após problema técnico