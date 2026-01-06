Dois vencedores da Mega da Virada 2025 ainda não se apresentaram para retirar o prêmio, de acordo com a Caixa.\nSegundo o banco, os apostadores das apostas individuais contempladas com o prêmio principal (seis acertos) da Mega da Virada, registradas nas cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, todas feitas pelo canal eletrônico, já se apresentaram para o recebimento.\nO ganhador da aposta simples feita em João Pessoa, na Paraíba, ainda não compareceu para o recebimento do prêmio.\nGrupo que apostou R$ 13 milhões na Mega da Virada teria ganhado se repetisse aposta feita em 2024\nGrupo que apostou R$ 13 milhões na Mega da Virada marcou 45 quinas e mais de 2 mil quadras, diz organizador\nGrupo que apostou R$ 13 milhões na Mega da Virada levou cerca de R$ 1,2 milhão\nDois bolões também foram contemplados. Um de 18 cotas foi registrado em Franco da Rocha. Desses, 17 já retiraram o prêmio. Apenas um ganhador não compareceu para receber sua parte.