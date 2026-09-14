O dólar abriu em alta nesta segunda-feira (14), com o forte avanço do petróleo no exterior e a crise no STF (Supremo Tribunal Federal) e o cenário eleitoral aumentando a cautela entre investidores. Por volta das 9h46, a moeda americana avançava 0,77%, a R$ 5,162, em linha com o movimento no exterior. Lá fora, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar ante seis outras divisas fortes, subia 0,49%.\nDurante o pregão, o petróleo Brent, referência mundial da commodity, avançava 3,86%, a US$ 108,65, na máxima do dia. Na sexta-feira (11), o dólar fechou em alta de 0,47%, a R$ 5,1252, após o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgar os novos dados de inflação e informar que o Brasil teve deflação em agosto.\nA alta foi pressionada pelo noticiário político, sobretudo após documentos da PF (Polícia Federal) e da PGR (Procuradoria-Geral da República) terem o sigilo levantado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). O material aponta que o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, era interlocutor direto do ex-banqueiro Daniel Vorcaro na negociação para investimentos no filme "Dark Horse", que conta a história de seu pai, Jair Bolsonaro.