O dólar ampliou a queda e a Bolsa passou a rondar a estabilidade nesta sexta-feira (20), após a Suprema Corte dos EUA derrubar as tarifas globais impostas por Donald Trump.
O índice DXY, que mede a força da moeda americana frente a uma cesta de seis divisas fortes, inverteu o sinal e passou a cair depois da decisão. Às 13h18, recuava 0,11%.
No mesmo horário, o dólar caía 0,86%, cotado a R$ 5,182—a caminho de fechar em nova mínima de dois anos. A Bolsa, por sua vez, rondava a estabilidade, com queda de 0,05%, aos 188.443 pontos, na contramão do movimento da manhã, quando chegou a cair 0,97%.