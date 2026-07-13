SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar está em leve alta nesta segunda-feira (13), com a retomada do conflito entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio no foco principal das negociações.\nO novo bloqueio no estreito de Hormuz, via marítima por onde passa 20% da produção mundial de petróleo e gás, aumenta a aversão ao risco entre os investidores. O barril do Brent, referência internacional, voltou a rondar a casa dos US$ 80 nesta sessão.\nÀs 13h03, a moeda norte-americana subia 0,24%, cotada a R$ 5,119. Já a Bolsa caía 0,75%, a 176.528 pontos, com a disparada de mais de 2% da Petrobras amortecendo a queda do índice.\nAs forças dos Estados Unidos e do Irã voltaram a trocar ataques com mísseis e drones ao longo do final de semana, poucos dias depois de o presidente Donald Trump ter decretado o fim do acordo de cessar-fogo entre os dois países.