O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal fazem nesta sexta-feira (28) uma operação que apura suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal relacionadas ao grupo NSX, dono da Betnacional.\nSão cumpridos seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Recife e São Paulo. De acordo com a Procuradoria, que conduz a investigação por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), a plataforma movimentou mais de R$ 5 bilhões em 2025. De acordo com o MPF, houve um bloqueio de bens de R$ 191 milhões na operação de hoje.\nEm nota enviada à reportagem, a NSX Brasil confirma que recebeu em seu escritório no Recife, uma diligência da Receita Federal, como parte de uma investigação conduzida pelo MPF. "Os advogados da companhia ainda não tiveram acesso aos autos da investigação e, por essa razão, não é possível se manifestar sobre o seu conteúdo neste momento."