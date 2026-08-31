A farmacêutica Eli Lilly anunciou a compra da Merida Biosciences por até US$ 2,88 bilhões (R$ 14,96 bilhões) em dinheiro para ampliar o seu portfólio. A Merida é uma empresa de biotecnologia que desenvolve tratamentos para doenças autoimunes e alérgicas graves.\nCriadora do Mounjaro e do Zepbound, a Lilly vem promovendo uma onda de aquisições após os lucros obtidos com o sucesso de seus medicamentos contra a obesidade. Segundo a Bloomberg, a companhia já gastou mais de US$ 20 bilhões (R$ 103,92 bilhões) em aquisições neste ano, voltando os seus investimentos para medicamentos em fases iniciais.\nA farmacêutica norte-americana informou que haverá um pagamento inicial, que não teve a quantia divulgada, e outros valores que dependerão de marcas a serem atingidas.\nA negociação ainda deve ser aprovada por órgãos de concorrência e agências regulatórias, com previsão de conclusão para o quarto trimestre de 2026.