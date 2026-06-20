Vale dos Pireneus abriga a Vinícola Pireneus, pioneira de Goiás. Os primeiros vinhos foram lançados no mercado em 2012. “Até então, não existia nenhuma tecnologia relacionada ao cultivo de uvas. Hoje, temos o vinho da dupla poda, ou vinho de inverno, de Goiás, Minas Gerais e São Paulo, os que mais ganham prêmios fora do Brasil”, afirma o proprietário, Marcelo de Souza.\nEle lembra que a vinícola teve avaliações extraordinárias de seus vinhos já na safra inaugural. Um deles foi campeão do Instituto Brasileiro do Vinho e entrou na lista dos 100 melhores do ano da revista Prazeres da Mesa. “Nesta época, só tínhamos dois rótulos: Bandeiras Barbera 2010 e o Intrépido Syrah”, destaca.\nGeralmente, a videira para vinho é conduzida por poda única, um padrão da Europa, Chile e Argentina, de clima frio. Mas, nas regiões sem inverno intenso, a dupla poda é necessária, como em Goiás, que tem o Cerrado de Altitude, com clima excelente para amadurecer a uva. “Falo que este é o melhor clima do mundo para a produção”, diz.