A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) informou nesta terça-feira (25) que começou a monitorar as empresas Casas Bahia, Marabraz e Tok&Stok após seus respectivos pedidos de recuperação judicial. O objetivo é identificar problemas que possam afetar os consumidores.\nSegundo o órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, o monitoramento de mercado consiste em coleta, organização e análise de informações sobre produtos, serviços e práticas comerciais.\n"Se houver indícios de práticas lesivas ao consumidor, poderá ser instaurado procedimento, averiguação preliminar ou processo sancionador", diz o comunicado da Senacon. Além do monitoramento, o órgão também apontou uma série de recomendações para consumidores ao lidar com empresas que pediram recuperação.\nJustiça decreta falência da Oi