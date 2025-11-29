O ecommerce encerrou a Black Friday deste ano com um faturamento de R$ 4,76 bilhões. Foi uma alta de 11,2% em relação a 2024, quando as vendas ficaram em R$ 4,26 bilhões. Os dados foram medidos pela plataforma ntre a 00h e as 23h59 da sexta-feira (28).\nO aumento no volume de compras impulsionou as receitas, mesmo com recuo do valor médio por transação (tíquete médio) de 12,8% --abaixou de R$ 634,40 para R$ 553,60. O número de pedidos finalizados foi 28% superior, com 8,69 milhões de registros contra 6,74 milhões no ano passado.\nOs itens que mais renderam vendas na data promocional foram, em ordem, televisões (R$ 443,2 milhões), smartphones (R$ 388,7 milhões) e geladeiras (R$ 273,2 milhões).\nOs produtos que geraram maior faturamento foram o ar condicionado Split da Samsung de 12 mil BTUs, o iPhone 16 de 128 GB de cor preta e a Smart TV de 70 polegadas da Samsung, do modelo Crystal Gaming Hub.