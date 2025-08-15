O empresário Ricardo Amorim, eleito pela Forbes como o economista mais influente do Brasil, será o âncora do evento 'Alfa C-Level', que acontece no dia 26 de agosto, a partir das 8h, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. Voltado para executivos, líderes empresariais e profissionais em cargos de alta gestão, o evento é uma imersão estratégica que reúne grandes nomes do mercado para discutir inovação, liderança e oportunidades em um cenário econômico desafiador.\nOs interessados podem se inscrever pelo site oficial do evento enquanto houver disponibilidade de ingressos. O número de vagas é limitado e há pacotes corporativos disponíveis para compra pelo número (62) 99816-3842.\nDe acordo com a organização, Ricardo Amorim vai compartilhar sua visão sobre os rumos da economia brasileira e internacional, com foco em como identificar oportunidades mesmo em contextos adversos. Autor de best-sellers, Amorim é atualmente o maior influenciador brasileiro no LinkedIn.