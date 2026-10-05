Os economistas aumentaram a previsão da inflação neste ano que voltou a ficar acima de 5%, segundo o boletim Focus divulgado na manhã desta segunda-feira (5). O levantamento foi encerrado na sexta-feira (2), portanto antes do primeiro turno das eleições, que teve o senador Flávio Bolsonaro (PL) à frente, com 47,03% dos votos válidos, contra 45.16% do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).\nA expectativa dos analistas ouvidos pelo Banco Central é que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) termine o ano a 5,01%, aumento de 0,02 ponto percentual em relação à semana passada.\nO número segue acima do limite da meta estabelecida pelo BC, que é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.\nLula e Flávio Bolsonaro vão disputar o 2° turno para a Presidência