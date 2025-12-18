Uma moradora de Goiânia identificada como Odilia Batista da Cruz Alves dos Santos foi a grande vencedora da edição especial da Nota Fiscal Goiana. A sorteada foi contemplada com R$ 400 mil, equivalente a maior fatia do prêmio total de R$ 1,7 milhão, sendo R$ 700 mil para pessoas físicas e R$ 1 milhão para times goianos.\nTambém foram sorteados três prêmios de R$ 20 mil, que saíram para: Renata Reis Rezende Cruvinel, de Rio Verde, Manoel Valtenor Guerreiro Júnior, de Planaltina, e Paulo Nunes Gonçalves, de Anápolis.\nSegundo a Secretaria de Economia do Estado de Goiás, ao todo 158 pessoas participaram do sorteio.\nAlém dos prêmios maiores, ainda há três ganhadores da capital que ganharam R$ 10 mil, 50 ganhadores de R$ 2 mil e 100 de R$ 1 mil.\nNota Goiana: Moradora de Goiânia leva prêmio de R$ 50 mil; veja lista de premiados