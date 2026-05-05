O edital do concurso do Ministério Público de Goiás (MPGO), com salários de R$ 11.892,79, foi divulgado nesta terça-feira (5). As oportunidades são para os cargos de analista em educação e analista em engenharia ambiental, sendo que ambos exigem nível superior. As inscrições começam na próxima segunda-feira (11), devem ser feitas pela internet e custam R$ 135.\nPara se inscrever, o profissional precisa acessar o site do Instituto AOCP, a banca responsável pela seleção. Conforme o edital, haverá três etapas: provas objetivas e discursivas, no dia 12 de julho, e avaliação de títulos, a partir de 4 de agosto. A previsão é de que o concurso seja homologado até 31 de agosto (veja os cargos e o cronograma ao final do texto).\nPara o cargo de analista em educação, o candidato deve ter ensino superior completo em Pedagogia. Já para a função de analista em engenharia ambiental e sanitária, o edital exige graduação no curso de mesmo nome e registro ativo no conselho da categoria. São ofertadas duas vagas imediatas na modalidade de ampla concorrência, além do cadastro reserva (CR). Os aprovados também terão direito a auxílio-alimentação, auxílio-saúde, auxílio-transporte e auxílio-creche.