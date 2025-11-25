A Câmara Municipal de Goiânia publicou, no início da noite desta segunda-feira (26), o edital do concurso público com 62 vagas e salários que chegam a R$ 10 mil. As oportunidades são para cargos como analista de comunicação, economista, contador, psicólogo, editor de vídeo, fotógrafo, motorista, entre outros.\nAs inscrições começam em 6 de janeiro de 2026 e vão até o dia 6 de fevereiro, pelo site do Instituto Verbena. A taxa é de R$ 130 para cargos de nível médio e R$ 150 para os de nível superior.\nDo total de 62 vagas, 38 são para cargos de nível médio, com remuneração inicial de R$ 6.538. As outras 24 são para funções de nível superior, com salário inicial de R$ 10.059.\nCronograma de concurso da Câmara de Goiânia com salários de mais de R$ 10 mil é divulgado\nGoiás convoca 1.380 novos professores para rede estadual; veja lista