A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico, anunciou nesta quarta-feira (20), em Goiânia, que pretende investir mais de R$ 400 milhões na ampliação e modernização da infraestrutura de transmissão de Goiás entre 2025 e 2027. Os investimentos neste ano serão voltados para instalação de teleproteção, alteamento de linhas, substituição de equipamentos e ampliação de capacidade em subestações estratégicas, principalmente as localizadas na região metropolitana (Goiânia Leste, Xavantes, Anhanguera e Pirineus) e no norte do estado (Itapaci). A EDP atua em transmissão em Goiás desde 2022, quando assumiu a gestão da Celg T, adquirida em leilão por R$ 2,1 bilhões. O portfólio inclui 756 quilômetros de linhas de transmissão e 14 subestações. A empresa informa que, desde então, já investiu mais de R$ 480 milhões no estado até 2025, em um plano contínuo de modernização e expansão da infraestrutura.Nos próximos anos, o foco dos investimentos será na digitalização das subestações e em novos pontos de conexão. De acordo com a empresa, as obras trarão maior confiabilidade e segurança operacional, reduzindo falhas e interrupções, além de ampliar a eficiência do sistema, com maior capacidade de carga, flexibilidade e menores perdas elétricas. Entre os destaques, está a instalação de cabos de fibra ótica em nove linhas de transmissão da própria companhia em Goiás, o equivalente a 473 quilômetros de cobertura. “Esses incrementos reforçam a confiabilidade da rede elétrica, além de ampliar a infraestrutura de fibra ótica no estado, essencial para a nova economia”, explica Daniel Sarmento, vice-presidente de Transmissão da EDP na América do Sul. Segundo ele, a empresa está investindo para que Goiás tenha uma rede de transmissão mais segura, digital e mais preparada para o futuro. “As obras em execução reduzem falhas, aumentam a eficiência e ampliam a integração do sistema, enquanto contribuem, também, com a conectividade do estado”, completa. Com isso, Sarmento afirma que a empresa está criando as bases para impulsionar desde a transição energética até o fomento de novos polos de tecnologia que dependem de energia estável e comunicação de alta capacidade.Geração distribuídaA energia solar é um dos pilares da estratégia da EDP em Goiás. Entre 2023 e 2024, a empresa investiu cerca de R$ 230 milhões na construção de 11 usinas de geração distribuída no estado, localizadas em Padre Bernardo, Iaciara, Anápolis, Leopoldo de Bulhões, Orizona, Catalão, Paranaiguara, Jataí, Matrinchã e São Miguel do Araguaia. Elas operam nas modalidades compartilhada e dedicada, com capacidade instalada total de 46 MWp. Apenas duas usinas, de Paranaiguara e Catalão, ainda estão aguardando energização, prevista para dezembro. As usinas solares da companhia no estado, como a de Iaciara, atendem a empresas com geração de energia para as instalações e agências do Banco do Brasil. Elas também abastecem consumidores residenciais e pequenas e médias empresas, por meio do serviço Solar Digital. Pelo serviço, o consumidor pode ter acesso à energia renovável sem a necessidade de instalar placas solares e de alterar a rede elétrica. “Podem aderir consumidores residenciais e empresas de todo o estado, que tenham uma fatura mensal de energia elétrica a partir de R$ 250, que contam com desconto de cerca de 20% na conta”, explica Verena Greco gestora comercial da EDP. O processo funciona a partir da geração de energia pelas usinas solares administradas pela EDP no estado e injetada na rede elétrica da distribuidora local. A fatura continua chegando até o consumidor da forma como é recebida normalmente, mas o cliente também passa a receber um extrato da energia gerada pela usina solar e os seus créditos proporcionais que serão compensados nos meses subsequentes. Por exemplo, um consumidor que possui uma fatura mensal de R$ 250 pode ter uma economia mensal de cerca de R$ 50 e anual de aproximadamente R$ 600, apenas fazendo a adesão, sem arcar com nenhum custo.Verena Greco explica que o Solar Digital foi criado para democratizar o acesso à energia renovável, principalmente a solar. “É de fácil adesão, além de ser sem taxas, custo de adesão ou de instalação e que traz economia para as contas de energia pagas à distribuidora local”, destaca.Segundo ela, apesar de ser focado em pequenas e médias empresas, como padarias, açougues, salões de beleza, oficinas mecânicas e farmácias, por exemplo, também atende pessoas físicas em Goiás.Portanto, todos podem aderir e usufruir do desconto de 20% na fatura. “A EDP tem a missão de ser líder na transição energética e investe muito nestes recursos renováveis. Temos operação otimizada e fazemos com que esta geração seja mais barata que a tradicional”, ressalta. Quem aderir, passa a receber a fatura da distribuidora com uma linha onde estará escrito “injeção de energia”, que é abatida do consumo do cliente. “Quando ele adquire esta energia da EDP, estará pagando mais barato por ela”, explica a gestora comercial.Por isso, a empresa realiza uma campanha para incentivar as adesões. Atualmente, já conta com 3.840 clientes de geração distribuída no estado. “Temos 8 mil MGW/h de energia gerada em Goiás e queremos chegar a mais de 10 mil clientes atendidos com este desconto”, conta. Objetivo é comunicar ao consumidor que existe esta possibilidade de consumir energia solar, que é mais barata, e sem fazer investimentos. A EDP atua também no mercado livre de energia, atendendo a grandes e pequenos consumidores, que estão na média e alta tensão, por meio de contratação varejista ou atacadista. A empresa foi pioneira ao criar uma comercializadora varejista no Brasil, em 2018, está atenta à abertura gradual do mercado livre de energia no País.