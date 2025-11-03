A empresa de energia EDP arrematou um lote para a construção de linhas de transmissão elétrica em Goiás por R$ 441,4 milhões. O investimento, anunciado nesta sexta-feira (31), deve gerar mais de 1.100 empregos diretos e indiretos com as obras no estado.\nA aquisição ocorreu durante um leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), realizado na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo.\nO projeto prevê a construção de 285 quilômetros de redes de transmissão e uma nova subestação em Goiás. Segundo João Brito Martins, CEO da EDP na América do Sul, o objetivo é expandir a atuação da empresa, evitar sobrecargas no sistema e tornar a rede mais segura e confiável para os consumidores.\nA nova estrutura atenderá principalmente os municípios de Itapaci, Firminópolis e Matrinchã. Ainda de acordo com João Brito, este é o segundo grande investimento da EDP em Goiás em menos de dois meses.