Na semana passada, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) emitiu um alerta para operadores de hidrelétricas na região Sul do país reforçarem a segurança para enfrentar a possibilidade de fortes chuvas no segundo semestre.\nO alerta foi motivado pela grande probabilidade de ocorrência "do fenômeno El Niño de fortes proporções", afirmou a agência reguladora. "Faz-se necessária a tomada de ações preventivas para identificar e mitigar fatores de risco", diz o texto.\nA possibilidade de fortes chuvas na região Sul é apenas um dos tipos de impacto que o El Niño pode ter no setor elétrico brasileiro, segundo especialistas. Aumento do uso de usinas térmicas (e da conta de luz) e cortes de fornecimento por incêndios e fortes ventos são outros.\nChuva em junho: Goiás tem tempo mais chuvoso desde 1988; entenda as causas e veja previsão