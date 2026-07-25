A crescente oferta de veículos eletrificados está mexendo com o mercado de carros à combustão e obrigando montadoras tradicionais a rever seus preços e repensar portfólios. Embora o brasileiro ainda prefira veículos a combustão, os eletrificados já superaram os modelos a diesel e gasolina nas vendas nacionais. Neste ano, foram emplacados quase 20 mil automóveis e comerciais leves em Goiás e vendidos 6,6 mil elétricos e eletrificados, o equivalente a 30%. No Brasil, essa relação foi de 16%.\nAlguns anos após a chegada da nova tecnologia à frota brasileira, estes modelos já acirraram a concorrência no mercado de seminovos. A chegada agressiva de carros elétricos e híbridos, a preços cada vez mais competitivos, tem pressionado o mercado e modelos a combustão já registram taxas de desvalorização mais elevadas.