Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Fábio Lima / O Popular)\nO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (26), que o governo federal prepara medida para auxiliar famílias endividadas. A declaração foi feita durante visita à unidade industrial da montadora Caoa, em Anápolis.\nLula fez relação do cenário com a soma de pequenas compras feitas pela internet e disse que, ao perceber o salário “encolher” no final do mês, a população tem a tendência de responsabilizar o governo.\nAlego eleva salários de efetivos e retoma busca por teto de gastos maior\nSaab e Embraer apresentam Gripen brasileiro, 1º caça supersônico feito no país\nCaiado reforça discurso de "independência" e pontos como gestor\n-FOTOS (1.3391085)\nEu pedi ao meu ministro da Fazenda (uma estratégia), a gente precisa tentar resolver esse problema da dívida das pessoas”, disse Lula. O novo ministro da Fazenda é Dario Durigan, que assumiu o cargo no lugar de Fernando Haddad (PT).