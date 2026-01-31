Algo raro no Brasil está acontecendo em Goiás, que ganha relevância: combinar pesquisa aplicada, formação de pessoas e conexão com demandas reais da sociedade. A avaliação é de Pedro Chiamulera, cofundador da AI Brasil, comunidade brasileira que tem como propósito democratizar a inteligência artificial no país.\nCom executivos, lideranças empresariais e especialistas da área, Chiamulera veio a Goiânia para conhecer a infraestrutura, os laboratórios, o portfólio de soluções e os cases desenvolvidos pelo Ceia – Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás (UFG).\nFundador da Clearsale, empresa pioneira em prevenção de fraudes digitais criada em 2010 e vendida para a Experian em 2024 por R$ 2 bilhões, Chiamulera agora está à frente da Confi, ecossistema de tecnologia e dados criado para fortalecer a relação entre marcas e consumidores no e-commerce brasileiro.