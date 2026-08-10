A Embraer registrou um crescimento de 25% no lucro líquido no segundo trimestre deste ano e encerrará 2026 com um desempenho mais forte que o inicialmente esperado, segundo comunicado desta segunda-feira (10).\nO lucro líquido ajustado foi de R$ 1,11 bilhão ante os R$ 890 milhões do mesmo trimestre de 2025. Segundo a companhia aeroespacial, o aumento em relação ao ano anterior "foi impulsionado principalmente por um forte desempenho operacional e despesas financeiras líquidas menores; fatores que foram parcialmente compensados por impostos mais elevados no período."\nA fabricante atingiu um recorde de receitas no segundo trimestre deste ano. Foram R$ 11,3 bilhões para a receita líquida, um aumento de 10% sobre os R$ 10,27 bilhões registrados no mesmo período do ano passado.\nEm reação aos dados, as ações da empresa registravam forte alta nesta segunda-feira na Bolsa brasileira. Por volta das 12h35, os papéis subiam 5,22%, a R$ 97,38, liderando os avanços do mercado. A ação chegou a bater R$ 101,22 na máxima intradiária, uma alta de 9,4%.