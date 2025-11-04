A nota fiscal de compra deverá a ser emitida, automaticamente, no momento do registro do pagamento de produtos e serviços. A vinculação entre transações efetuadas por meio de pagamento eletrônico com a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) passou a ser obrigatória em Goiás no último dia 1º de novembro, conforme Instrução Normativa nº 1.608/2025. Mas a implementação será gradual e ocorrerá até agosto de 2026.\nO objetivo, segundo a Secretaria da Economia, é aumentar a conformidade tributária, a transparência, segurança e integridade das transações financeiras realizadas pelos contribuintes goianos. Para o consumidor, não haverá alteração nos direitos ou na validade da nota fiscal. Com esse novo modelo, o governo de Goiás diz que pretende reforçar a segurança das transações, fortalecer a conformidade tributária, reduzir os riscos de multas e fraudes e promover uma concorrência mais justa entre os setores da economia.