Muitos empreendedores goianos viram seus negócios crescerem no mercado depois de terem a qualidade de seus produtos reconhecida e premiada dentro e fora de Goiás. Essas premiações chamam a atenção do consumidor que procura produtos diferenciados em busca de melhores experiências.\nRecentemente, o Sebrae Goiás lançou o projeto Goiás Original, que tem como foco a valorização de produtos e experiências que expressam, de forma autêntica, a cultura, os saberes tradicionais e o território goiano.\nA Queijaria Tino Weber conquistou premiações no Mundial do Queijo, realizado no ano passado, em São Paulo. Rosana Reis Weber e o marido, o suíço Tino Weber, começaram a produzir queijos artesanais em 2021 e tiveram de lidar com as dificuldades impostas por um país de clima tropical. “Resolvemos fazer um queijo suíço o mais próximo possível do original, mas com terruá do Cerrado”, conta.