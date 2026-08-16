Aos 59 anos, Rosana Sasaki decidiu que a carreira no mercado financeiro não precisava ser seu único caminho profissional. Executiva no Itaú, passou a conciliar trabalho corporativo e empreendedorismo, ao abrir uma empresa de eventos e turismo para pessoas maduras.\nRosana ainda não se aposentou e segue no mercado de trabalho tradicional enquanto cuida do empreendimento à noite e aos fins de semana. "Empreender depois dos 50 foi meio que por um acaso, mas o bacana é que a gente não começa do zero, a gente começa já com repertório", afirma.\nEstudo da empresa Nexus, de pesquisa e inteligência de mercado, aponta que 1 em cada 4 brasileiros acima 60 anos está no mercado de trabalho, e mais metade deles é empreendedor (50,6%).\nCapacitação ajuda a desenvolver regiões mais vulneráveis\nEmpreendedorismo muda vidas em comunidades rurais