A violência doméstica ultrapassa as marcas físicas. Ela se infiltra na rotina, mina a segurança e sequestra a autonomia social e econômica das mulheres. No entanto, o empreendedorismo tem surgido como uma poderosa rota de fuga: dados da 6ª Pesquisa Anual sobre Empreendedorismo Feminino no Brasil revelam que 48% das mulheres conseguiram romper relacionamentos abusivos após abrirem o próprio negócio.\nA independência financeira é o alicerce dessa liberdade. Segundo o estudo, feito pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora (RME), 72% das empreendedoras entrevistadas se declaram total ou parcialmente independentes, enquanto 81% afirmam que a gestão do próprio sustento ampliou significativamente sua autonomia nas relações.\nContudo, sem uma alternativa real de recomeço, muitas mulheres permanecem presas a ciclos de abuso devido a dependência econômica. Nesse contexto, empreender deixa de ser apenas uma escolha de mercado para se tornar um ato de liberdade. Para muitas mulheres, o negócio próprio é o caminho para reconstruir a autoestima e, finalmente, retomar as rédeas da própria vida.