O empreendedorismo está mudando a vida de muitas comunidades rurais em Goiás. Com o apoio de programas de capacitação, agricultores familiares estão descobrindo o potencial econômico de suas propriedades rurais e investindo em novas atividades que incrementam a renda e melhoram a qualidade de vida de suas famílias. O resultado tem sido o desenvolvimento econômico de vários territórios no estado.\nEssa diversificação de atividades no campo tem ajudado, principalmente, a elevar a renda das mulheres, que estão conquistando sua independência financeira. Uma das iniciativas que têm fortalecido o empreendedorismo feminino é o programa Mulheres em Campo, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás (Senar), que conta com a parceria do Sebrae. A coordenadora técnica do programa, Cláudia Castro, explica que o objetivo é capacitar mulheres do campo para atuarem com melhor planejamento e visão de gestão na propriedade rural, ampliando as oportunidades de renda.