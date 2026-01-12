Pedro Menzel Galvão, professor e coordenador do Tese Concursos, confirma que existem muitos concursos previstos, com alguns editais publicados e outros planejados. “Ano eleitoral não atrapalha. Você pode fazer concursos, só não pode contratar três meses antes ou três meses depois deste período”, explica. A procura dos alunos por formação depende muito do concurso, que atrai mais ou menos candidatos.\n“Neste ano, em Goiás, teremos o da Secretaria da Economia, que é o maior de todos em termos de salário e que abre inscrições agora. O da Seinfra, da Codego, Câmara Municipal e PM de Goiás também devem atrair muita gente”, prevê.\nMenzel lembra que há expectativa pelo concurso da Guarda Civil Metropolitana, que já deveria ter ocorrido, e outro para auditor de tributos da Prefeitura de Goiânia. “Mas, temos outros do interior, como de Senador Canedo, que já tem edital, mas está suspenso e deve voltar a qualquer momento. Tem sempre alguma cidade abrindo vagas.”