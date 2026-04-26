Uma empresa da família de Daniel Vorcaro chamada Multipar movimentou mais de R$ 1 bilhão em cinco anos exclusivamente entre contas ligadas ao dono do Banco Master. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou que a movimentação sugere uma tentativa de esconder o patrimônio.\nA informação foi obtida em levantamento feito pela Folha com base em um relatório de inteligência financeira do órgão, contendo informações de 2020 a 2025, período em que Vorcaro estrutura o Master —a marca é criada em 2021, após o sinal verde do Banco Central para a compra do banco Máxima, em 2019.\nMaster pagou R$ 126 milhões a empresa de beneficiário de auxílio emergencial réu por estelionato\nMaster declarou pagamentos a Rueda, Marconi e ACM Neto\nVorcaro bancou modelos com jatinhos e hotéis de luxo para cortejar elite política