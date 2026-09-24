-credito_oculto (1.3460073)\nUma empresa de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, foi alvo nesta quinta-feira (24) de uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) que investiga uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro e adquirir uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país. A ação faz parte da terceira fase da Operação Carbono Oculto, que também cumpriu buscas em outros seis estados e contou com a participação do Ministério Público de Goiás (MPGO) e da Receita Federal (veja o vídeo acima).\nSegundo apuração da Folha de São Paulo, a empresa negociada é a Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., a Terrana, que possui uma distribuidora em Senador Canedo. O POPULAR entrou em contato com a empresa para que ela se posicionasse sobre a operação, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.