A expectativa em torno da votação do projeto de lei do governo Lula, que prevê a redução da jornada de trabalho no Brasil, intensificou as discussões sobre a necessidade de mais tempo livre para os trabalhadores e os efeitos sobre a economia. A possibilidade do fim da escala 6x1 (de 44 horas semanais) e a adoção da escala 5x2 (de 40 horas semanais) fez o Fórum de Entidades Empresariais de Goiás (FEE) elaborar Carta Aberta aos parlamentares e trabalhadores goianos sobre os possíveis efeitos da mudança e pedindo o adiamento das discussões para 2027, depois das eleições.\nO projeto de lei do governo, que tramita em regime de urgência, precisa ser votado em até 90 dias após o envio, feito na última terça-feira (13). Mas outras propostas de emenda constitucional (PECs) que preveem a redução da jornada para até 36 horas semanais já tramitam: uma da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) e outra dos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG) e Paulo Paim (PT-RS).