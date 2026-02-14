Em um mercado cada vez mais concorrido e com trabalhadores mais ocupados, comércio lojista e prestadores de serviço que diversificaram estratégias para se aproximar mais dos clientes conseguiram aumentar as vendas. Algumas empresas já possuem unidades móveis de atendimento, que levam produtos e serviços onde o consumidor está, outras criam cartões com descontos para retenção e fidelização de clientes e até selos que podem ser trocados por brindes.\nO objetivo final é criar um relacionamento cada vez mais próximo, pois a retenção de clientes sempre foi um desafio para as empresas. Algumas estratégias buscam uma fidelização que aprofunda esse relacionamento, criando laços emocionais e promovendo uma lealdade no consumo. A criação deste vínculo incentiva repetidas compras e leva à promoção da marca em recomendações ‘boca a boca’, transformando clientes satisfeitos em embaixadores da marca.