O empresariado brasileiro pretende manter ou até aumentar investimentos em 2026 e 84% preveem aumento no faturamento de seus negócios. Mas, para isso, eles acreditam que terão de enfrentar desafios como o ambiente político em um ano eleitoral, a desaceleração da economia ou as altas taxas de juros. É o que mostra a pesquisa Plano de Voo 2026, da Amcham Brasil, que será apresentada nesta sexta-feira (6) durante um evento de mesmo nome, a partir das 8 horas, na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Goiás (Fecomércio-GO).\nO encontro reunirá executivos, gestores e especialistas para uma manhã de conteúdo, análise de conjuntura e troca de experiências sobre os desafios e as oportunidades para 2026. O objetivo é oferecer análises qualificadas e dados estratégicos que apoiem as empresas em seus processos de tomada de decisão, planejamento e definição de investimentos, considerando o contexto econômico, o cenário político-eleitoral e as transformações estruturais do ambiente de negócios.