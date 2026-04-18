A grande maioria das empresas diz não estar preparada para cumprir as novas regras da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que exigirá a gestão de riscos psicossociais, como estresse, ansiedade e burnout, no ambiente de trabalho, a partir do próximo mês de maio. Enquanto entidades empresariais pressionam o governo por um adiamento, profissionais de segurança do trabalho e representantes dos trabalhadores ressaltam a importância do início do cumprimento das normas.\nA NR-1 exige a identificação, avaliação e controle sistemático de fatores que possam afetar a saúde física e mental do trabalhador. As empresas devem: identificar e avaliar riscos ocupacionais, realizando inspeções regulares para mapear possíveis perigos no ambiente de trabalho; implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), desenvolvendo um plano detalhado com medidas preventivas para cada risco identificado; e comunicar o trabalhador sobre todos os riscos.